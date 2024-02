BT: Vestland-leverandør i ferd med å gå tom for vegsalt

Saltimport AS, som leverer vegsalt til både Bergen kommune og Vestland fylkeskommune, varsla onsdag morgon at dei var i ferd med å gå tom for vegsalt.

Det melder Bergens Tidende.

Fleire stader i fylket har snøvêr og glatte vegar ført til problem i trafikken.

Det er sendt ut gult farevarsel for delar av vestlandskysten fram til midnatt. Mellom 10 og 15 centimeter snø er venta.