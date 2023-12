BT: Tilsett sat få meter unna då kulene trefte politistasjonen

Fleire tilsette var på politistasjonen i Åsane onsdag kveld då det vart losna skot mot bygget, melder BT. Dei får opplyst at ein av dei tilsette sat i første etasje, rundt fem meter unna der skota trefte. Teorien til politiet er at stasjonen vart skoten mot onsdag kveld. Tidlegare har dei opplyst at det truleg ikkje var tilsette til stades på det tidspunktet, men dette har dei seinare justert. Politiadvokat Jørgen Henriksen seier tysdag til avisa at dei jobbar med å få ei endeleg oversikt over kor mange tenestepersonar som var på stasjonen onsdag. Skota vart oppdaga torsdag morgon.