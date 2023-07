BT: Slåsskamp i Sandviken

To personer skal ha havnet i en slåsskamp ved Gjensidigegården i Sandviken i kveld.

Det sier operasjonsleder Tom Johannessen til BT.

– Den ene skal ha brukt en golfkølle som våpen, sier operasjonslederen til avisen.

En av mennene skal ha noen skader, men omfanget er foreløpig ukjent. Politiet er fortsatt på stedet.

Johannessen opplyser om at det virker som at de to involverte er bekjente av hverandre.