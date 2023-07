BT: Sivert Heltne Nilsen møter Brann-ledelsen

Like før klokken 18.00 i dag kom Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen og hans agent Geir Morten Nilsen til Brann Stadion, skriver BT.

– Nå har det vært så mye støy. Vi er nødt å få en avslutning på dette. Vi kommer ikke til å være til hinder for at det skjer, sier kapteinen til Bergens Tidende.

Forrige uke ble det kjent at den svenske klubben Elfsborg hadde lagt inn et bud på Heltne Nilsen. På søndag sa agenten hans at de ønsket å forlate Brann dersom dialogen ikke bedret seg. Heltne Nilsen ønsker seg en ny og bedre kontrakt. Hans nåværende kontrakt varer til sommeren 2025.

Søndag kveld, etter tapet for Molde, unnlot Heltne Nilsen å svare på de fleste spørsmålene han ble stilt av BA og BT. Det har fått flere av supporterne til å reagere sterkt.

Brann-kapteinen selv ønsker å få på plass en løsning så fort som mulig, sier han til BT.

– Nå skal vi gå inn i møtet og få dette på plass. Og i morgen skal vi knuse Vålerenga så vi kan få et nytt cupgull, fortsetter Heltne Nilsen.

På møtet er blant annet Eirik Horneland. Han har varslet at det trolig vil komme en avklaring rundt Heltne Nilsens framtid i klubben i løpet av kvelden, ifølge BT.

Brann møter Vålerenga i kvartfinalen i cupen onsdag kveld.