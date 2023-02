BT: Siktet for voldtekt av søsken

En mann i 20-årene er siktet for overgrep mot sine mindreårige søsken. Han ble fremstilt for fengsling i Hordaland tingrett lørdag.

Politiadvokat Lasse Solheim vil be om to uker for mannen, skriver BT.

Mannens foreldre er allerede tiltalt for grove voldtekter av de to barna. De ble pågrepet sommeren 2021. Også en mannlig nabo er tiltalt for overgrep mot barna og sin egen sønn.