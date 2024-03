BT: Regjeringen utsetter Hordfast

Regjeringen utsetter starten på byggingen av Hordfast. Etter det BT erfarer er prosjektet ikke med i Nasjonal Transportplan når den blir presentert om halvannen uke. Statens vegvesen er klar til å starte arbeidet i 2027, men regjeringen skal mene at dette er for tidlig. Det betyr at prosjektet til 50 milliarder kroner ikke får byggestart før en gang etter 2030.