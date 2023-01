BT: Pogo-Pops-vokalist Frank Hammersland (53) er død

I juni i fjor stod Pogo Pops- og Popium-frontfiguren fram og fortalte om kreftsykdommen i et intervju med Bergens Tidende. Sent i 2021 fikk han påvist en ondartet svulst i mageregionen. Siden fulgte både stråling og cellegift. Kreften hadde spredt seg til lymfekjertlene.

Likevel klarte han å gjennomføre noen få konserter festivalsommeren 2022, blant annet på OverOslo 10. juni.

Fredag melder Bergens Tidende at den populære bergensartisten er død. Han etterlater seg kone og to døtre.

Venner og familie har vært på Haukeland universitetssykehus for ta farvel med Hammersland, skriver avisen.

– Det er forferdelig trist. Helt grusomt. Vi har visst at dette kom siden han var syk, men det er uendelig trist når det skjer, sier Viggo Krüger til Bergensavisen.

Krüger spilte sammen med Hammersland i Pogo Pops.

Donerte spellemannpris til rockeklubb

Hammersland er mest kjent som frontfigur i bergensbandet Pogo Pops, som opplevde voldsom suksess både i Norge og flere andre land, spesielt Japan, på 90-tallet. Gruppen ble dannet allerede i 1987 under navnet Doomsville Boys og tre år etter ga de ut en EP som førte til interesse fra en rekke plateselskaper.

Debutalbumet «Pop Trip» (1992) og oppfølgeren «Crash» (1993) etablerte Frank Hammersland, Viggo Krüger, Nicolai Hamre og Dominic O'Fahey som noen av landets aller største popstjerner.

KVARTETTEN: Pogo Pops i 1994. Fra venstre: Dominic O'Fahey, Nicolai Hamre, Frank Hammersland, Viggo Krüger. Foto: Aleksander Nordahl / Scanpix

Gruppen fikk store radiohits med bl.a. «The Great Fall», «Scooter Girl», «Man Inside My Head», «Crash» og «Jennifer Peach».

For debutalbumet fikk Pogo Pops spellemannprisen for årets popplate og donerte trofeet til rockeklubben Garage i Bergen.

Etter ytterligere to album og intens turnering i inn- og utland tok bandet pause i 1996.

– For meg er Frank Hammersland er en av de største låtskriverne i Norge. Uansett hvilken epoke man snakker om. Men spesielt det han gjorde med Pogo Pops på nittitallet og i nyere tid. Helt enestående, sier musikkekspert Bård Ose i NRK.

– Det er tragisk at han skal dø så tidlig.

SLO A-HA: Pogo Pops mottar spellemannpris for årets popplate 1993, hvor de vant foran a-has «Memorial Beach» Foto: Aleksander Nordahl / NTB

«Supergrupper» og Ambjørnsen-musikal

Hammersland ga ut sitt første soloalbum «Younger» året etter, før han i 2000 gjorde comeback med kompisbandet Popium, en Bergens «supergruppe» bestående av en rekke musikere fra velkjente bergensband.

Til tross for fire kritikerroste album, er Popium trolig mest kjent for Brann-sangen «Så lenge hjertet står i Brann».

Siden den gang har det blitt flere plater med Pogo Pops og enda en bergensk «supergruppe», Evig Din For Alltid, samt en rekke opptredener som bassist for Pompel & The Pilts. Mange års opphold i Oslo gjorde at han var del av Café Mono-miljøet i hovedstaden, samt spilte i Thom Hells backingband.

SUPERGRUPPE: Popium var et kompisband bestående av kjente bergensmusikere. Fra venstre: Frode Unneland (Savoy, Pompel & The Pilts), Yngve Sætre (Barbie Bones, produsent), Christer Ottesen (Paraplegic, Flare), Martin Holmes (Sylvia Wane) og Frank Hammersland (Pogo Pops) Foto: MNW / SCANPIX

Hammersland var også ivrig platesamler og jobbet bak disken i platebutikker både i Oslo og Bergen.

Det siste Pogo Pops-albumet ble spilt inn like før kreftbehandlingen startet.

– Det har vært veldig tunge dager, men jeg har ikke gravd meg ned i det svarteste hullet. Det kan jeg ikke. Jeg rår ikke over dette, det må bare gå sin gang, sa Hammersland til BT i juni.

Et av de siste prosjektene hans var å skrive musikken til musikalversjonen av Ingvar Ambjørnsens «Døden på Oslo S», som settes opp på Nationaltheatret i Oslo denne våren. Musikken skal ifølge teateret være rotfestet i post-punk og new wave.

Se Pogo Pops live på Verftet i Bergen i 1994: