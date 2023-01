BT: Opphever henleggelse mot rektor

Saken mot rektoren som ble etterforsket for brudd på varslingsplikten etter at en SFO-ansatt ble tiltalt for overgrep mot elever, har startet opp igjen. Saken ble henlagt i fjor. Nå har statsadvokaten opphevet henleggelsen, opplyser politiadvokat Farzad Izadi til BT. Den SFO-ansatte ble dømt til åtte års fengsel over overgrep mot åtte barn ved to skoler i Bergen.

Bistandsadvokat May Britt Løvik har fremsatt klagen. Hun mener at hans håndtering er i strid med varslingsplikten for en leder i skolen.

– Forklaringen hans i retten var lite tillitsvekkende. Han bekreftet samtidig at han ikke har håndtert dette riktig. Da han fikk varsler, gikk han til mistenkte med opplysninger han hadde fått, sier hun til NRK.

Løvik understreker at barn er prisgitt at voksne i skolen tar dem på alvor når de forteller om seksuelle overgrep. Hun håper at rektoren blir straffeforfulgt slik at han aldri mer skal ha ansvar for om barn er trygge i skolen.