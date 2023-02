BT: Mann tiltalt for overgrep mot dottera og fem venninner

Ein mann i 60-åra er tiltalt for overgrep mot dottera si og fem venninner, skriv Bergens Tidende. Han har sete i varetekt sidan i fjor. Sakene til to av ungane blei lagt bort på bevisets stilling. Blant de fornærma er mannen si dotter, som han skal ha forgripe seg på i dryge ti år frå ho var tre år gammal i 1996. I ein fengslingskjennelse frå i fjor skreiv retten at mannen har erkjent straffskuld for overgrep mot dottera, men nekta straffskuld for dei andre sakene.