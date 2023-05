BT: Mann i 50-åra fengsla for oppbevaring av overgrepsmateriale

Ein mann blei søndag pågripen og sikta for oppbevaring av materiale som seksualiserer barn, samt seksuelt krenkande åtferd overfor barn under 16 år. Det skriv Bergens Tidende. Mannen erkjenner straffeskuld. Politiadvokat i Vest politidistrikt, Inger-Lise Høyland, seier til avisa at saka blei oppdaga etter ei bankoverføring via Vipps til eit barn.