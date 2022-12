BT: Mann dømt til sju år for valdtekt

Ein mann er i dømt til over sju års fengsel etter å ha forgrepet seg på jenter som besøkte garden hans., det skriv Bergens Tidende. Ei mindreårig jente budde ved siden av sammen med sin familie, og tilbrakte av og til tid hos mannen.Han er òg dømt for å ha forgrepet seg vennina til jenta. Mannen har sjølv nektet straffskyld for handlingene han no er dømt for.