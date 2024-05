BT: Kvinne og gut sikta for drap

Ei kvinne (23) og ein gut (17) er sikta for drap etter at ein 18-år gamal mann vart funnen død i Bergen sentrum i fjor, melder Bergens Tidende.

Frå før er ein 21-åring sikta for drap i saka.

Kvinna og guten som no er sikta for drap har tidlegare vore sikta for å ha etterlatt ein person i hjelpelaus tilstand.

Dødsfallet vart først omtala som eit overdosedødsfall av politiet, men vart førre månad koda om til drap.

18-åringen vart funnen død i ei leilegheit november i fjor, etter at politiet rykka ut på ei bekymringsmelding. I leilegheita fann politiet òg dei tre som no er sikta for drap i saka.