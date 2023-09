BT: Ikke noe som tyder på noe straffbart etter campingvognbrannen på Stord

Natt til lørdag, klokken 01.17, rykket nødetatene ut til en campingvogn som sto i full fyr på Sagvåg i Stord kommune.

Campingvognen var overtent da brannvesenet kom fram. Like før klokken 02.00 ble det gjort funn av en død person i brannruinene.

Politifullmektig Lilly Sandevik Vevatne i Sørvest politidistrikt sier til BT at de jobber ut fra flere hypoteser, men at det ikke er noe som tyder på at det har skjedd noe straffbart.

Den omkomne er ikke endelig identifisert, men politiet har en formening om hvem det er. Nærmeste pårørende er varslet.

Sørvest politidistrikt har tidligere bedt om bistand fra Kripos i saken.