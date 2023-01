BT: Høyre gir etter i bybanesaken

Omkamp om bybanen nevnes ikke med et eneste ord i programkomiteens forslag til nytt program i Bergen Høyre. Programkomiteens leder Charlotte Spurkeland sier at det hverken er penger til bybane i tunnel eller over Bryggen. Hun mener samtidig at det er for tidlig å si om Bryggen-alternativet er gjennomførbart. – Uavhengig av trasé må kostnadene ned. Høyre vil ikke øke bompengene i Bergen, sier hun til BT.