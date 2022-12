BT: Fire personer siktet etter voldshendelse i Bergen

Fire personer siktet etter voldshendelse i Hollendergaten, det skriv Bergens Tidende. I natt mottok politiet flere meldinger om et slagsmål i Hollendergaten. To personer, en mann og en kvinne, fremsto skadet da politiet kom til stedet. To menn ble pågrepet i nærheten og har status som siktet. En av de pågrepne fremsto skadet, opplyste politiet i en pressemelding tidlig i morges. Fire personer er siktet for kroppsskade eller medvirkning til kroppsskade, opplyser Camilla Moe i politiet til BT.