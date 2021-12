BT: Enige om Bybanen over Bryggen

Partene er enige om en avtale som skal bringe Bybanen over Bryggen. To Sp-politikere og Odd Arild Viste fra Rødt har sittet i forhandlinger lørdag. Nå er de enige om å støtte en reguleringsplan som skal behandles i bystyret våren 2023. De er blant annet enige om at det ikke skal oppføres master , skriver BT.