BT: Dømd til elleve års fengsel for bestilling av grove valdtekter

Ein vestlending i 50-åra er i Hordaland tingrett dømd for å ha bestilt direkteoverførte valdtekter av filippinske barn, skriv BT. Barna var mellom 6 og 14 år gamle. Mannen erkjente straffskuld for seks av sju tiltalepunkt i retten. Aktor sin påstand var at mannen skulle få 17,5 års fengsel, skriv avisa.