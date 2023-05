BT: Bruk av bankkort har gitt nye svar etter likfunnet i Bergen

Politiet har gjennomgått bankkontoen til mannen som blei funnen død i Ervik i Bergen 7. april i år. Det melder Bergens Tidende. Funna viser aktivitet på mannen sin bankkonto fram til slutten av august 2017, noko som kan stadfeste politiet sin hypotese om at mannen forsvann i 2017. Politiadvokat i Vest politidistrikt, Eli Andrea Skaar, seier til avisa at funna tyder på at mannen mest truleg omkom hausten 2017, men at dei ikkje fortel noko om kvifor han ikkje blei funnen før i 2023.