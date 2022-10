BT: Ble ikke varslet om at mishandlet gutt var i Bergen

I august i år ble en syv år gammel gutt funnet fastbundet til en seng i en leilighet i Bergen sentrum.

Denne og andre alvorlige saker i barnevernet kom frem i Statsforvalterens rapport i september og førte til byrådets avgang.

Gutten kom til Norge i juni, men Ifølge kommunaldirektør Tommy Johansen i Bergen kommune, fikk de aldri beskjed om at syvåringen var i Bergen, skriver BT.



Dermed forsvant han under radaren.



Utlendingsdirektoratet har ikke for rutine å varsle kommune eller andre offentlige tjenester om at de har godkjent familiegjenforening. Dette ønsker nå statsforvalteren i Vestland å se nærmere på, skriver avisen.

Utlendingsdirektoratet opplyser til BT at de har begrenset mulighet til å undersøke foreldrene før de godkjenner familiegjenforening og at de ikke har noen oppgaver etter personen ankommer Norge.

Til avisen opplyser justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at hun nå ser på om det skal innføres varslingsordning.