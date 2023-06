BT: Bergen og Alver einaste kommunar i Vestland som har oppdaga feil

Etter at det måndag blei klart at ei rekke kommunar var råka i saka der varslingar ikkje var kome fram til barnevernet, har det vore usikkert kor stort omfanget av dette har vore. Bergens Tidende har no vore i kontakt med alle dei 43 kommunane i Vestland. Til no er det berre Bergen og Alver kommune som har oppdaga at meldingar til barnevernet ikkje har kome fram, skriv avisa.