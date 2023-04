BT: Beate Husa ferdig i bystyret

Beate Husa skulle eigentleg ha vore KrF-representant for bystyret ut inneverande bystyreperiode men har søkt fritak, melder BT. Joel Ystebø overtar plassen hennar i bystyret, skriv avisa.

Husa har frå før gitt beskjed om at ho ikkje ville fortsetja i politikken etter valet til hausten. No jobbar ho i PR-byrået Apriil. Husa var helsebyråd i Bergen frå 2019 fram KrF trekte seg ut av byrådet i august i fjor, og vart for mange eit kjend fjes under koronapandemien.