BT: Avdøde anmeldte drapssiktet tre uker før hun døde

Forrige uke ble en ukrainsk kvinne funnet kritisk skadd på Magic Hotel, som nå brukes som asylmottak, i Bergen. Kvinnen skal ha anmeldt mannen som er siktet for drapet tre uker før hun døde. Det skriver BT.

Vest politidistrikt bekrefter til BT at kvinnen leverte en anmeldelse 13. juni. UDI bekrefter også til avisen at de har vært kjent med at det var en «konfliktsituasjon» mellom de to.

Kvinnen i 30-årene var ukrainsk flyktning. Hun ble senere bekreftet død på sykehuset. Avdøde og siktede har et barn sammen.

Den siktede mannen, som opprinnelig er fra Aserbajdsjan, nekter straffskyld.