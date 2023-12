BT: – Mindreårige siktet etter bussbrann

To gutter under den kriminelle lavalder er siktet etter bussbrannen ved Lagunen fredag, skriver BT. Bussen brant opp, men ingen kom til skade. De to guttene er siktet for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven. På grunn av guttenes lave alder kan de ikke straffes, men politiet har likevel bedt om at de får oppnevnt forsvarere.