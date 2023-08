BT: – Brann vil hente Sande nå

Bergenser og FKH-spiller Mads Berg Sande (25) skrev i sommer under for Brann fra og med 2023-sesongen. Men nå jobber klubben for å hente ham til Bergen allerede nå, hevder BT. Overgangen vil ifølge avisen koste Brann under en million kroner og kan bli ferdigstilt før midnatt.