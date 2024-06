BT: 17-åring blir fengslet i to uker etter voldshendelse på Bønes

Søndag ettermiddag fikk politiet melding om en voldshendelse på Bønes i Bergen. En 17 år gammel gutt ble sendt til sykehus etter at han skal ha blitt angrepet av fire andre mindreårige gutter – to 16-åringer og to 17-åringer.

De fire guttene er siktet for grov kroppskrenkelse.

Politiet ba om to ukers fengsling med besøkskontroll for den ene siktede 17-åringen.

Mandag ettermiddag opplyser politiadvokat Miriam Hauken til Bergens Tidende at retten har bestemt at gutten blir varetektsfengslet i to uker.