Bryggestrid skal opp i Høgsterett

Høgsterett har godtatt å behandla striden om brygga til milliardær-brørne Iwan og Tom Eide-Knudsen, melder BA.

Striden starta då Bergen kommune slo fast at det var meldeplikt på brygga som vart bygd på 70-talet, utan at brygga vart meld inn. Då eigarane klaga på vedtaket sto staten fast på at brygga måtte rivast.

Brørne har vunne mot staten både i Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett. Regjeringsadvokaten anka saka til Høgsterett, som no har godtatt å behandla saka.