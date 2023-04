Bryggen er no stengd for gjennomkøyring

Bryggen i Bergen er stengd for all gjennomkøyring frå klokka 18 fredag til midnatt laurdag. Politiet tilrår å køyra via Fløyfjellstunnelen, fordi det fort blir kø i Øvregaten der busstrafikken køyrer. Men Vest politidistrikt legg til at folk ikkje bør unngå sentrum generelt: «Tvert imot, det blir nok folkefest for både bymann og stril!»