Brunost frå Byrkjelo kan stå i fare

Tine vurderer å kutte i 22 anlegg over heile landet. No skal dei også sjå på brunost-produksjonen, skriv Nationen. I dag produserer Skjåk i Gudbrandsdalen, Byrkjelo i Gloppen og Storsteinnes i Balsfjord brunost. Over sommaren vil Tine kome med ei anbefaling om kva dei vil gjere vidare. Fallande mjølkevolum er årsaka til at Tine vurderer omfattande endringar i anleggsstrukturen. Kutt i andre delar av produksjonen har vore framme nyleg, men enn så lenge slepp anlegget på Byrkjelo unna her.