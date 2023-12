Brukte naudbluss inne på hotellrom

Brannvesenet har rykt ut til eit hotell i Strandgaten i Bergen der ein automatisk brannalarm har gått. Det var brukt naudbluss inne på eit hotellrom, men skal ikkje vera brann der. Det er røyk i området, melder brannvesenet, som har kontroll på staden.

Politiet melder at hotellet ikkje er evakuert, men at dei rykkjer ut for å undersøka omstenda nærare. Det er ikkje meldt om personskade.