Brukte krypto til narkohandel - dømd til fire års fengsel

Ein mann i 20-åra i Bergen er i Hordaland tingrett dømd til fengsel i fire år og tre månader for grov narkotikakriminalitet.

Mannen skal ha oppbevart og selt mellom anna kokain og heroin. Samla skal han ha selt narkotika for minst 740.000 kroner. Dette skal han ha gjort medan han budde heime hjå mora si. Ifølgje tiltalen er det brukt kryptovaluta for å utføra transaksjonane, og narkotikaen har blitt sendt i ordinær post.

Det går fram av dommen at salsverksemda til tiltalte har vore av eit så betydeleg omfang at han ikkje har hatt behov for å jobba for å finansiera bustad, bil og andre løpande utgifter.

«Dette viser at narkotikavirksomheten ikke bare er et nødvendig onde for å finansiere eget misbruk, men strekker seg klart utover dette. En ikke ubetydelig del av virksomheten framstår som klart profittmotivert», går det fram av dommen.

Tiltalte erkjente straffskuld i retten. Mannen er fleire gonger tidlegare straffa for grov narkotikakriminalitet. Det ser retten som klart straffeskjerpande.