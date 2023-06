Bruktbilstrid hamna i retten

Allereie på heimveg merka den ferske bileigaren at noko var gale med køyretøyet. Det viste seg at bruktbilen var i dårlegare stand enn det som stod i annonsen frå forhandlaren på Austlandet. Men forhandlaren nekta å gi prisavslag på bilen og argumenterte med at den var selt som eit reparasjonsobjekt. Saka hamna difor i forliksrådet. Her tapte forhandlaren og måtte betale 80.000 kr til kjøparen. Denne avgjerda klaga forhandlaren på og saka hamna difor i Sogn og Fjordane tingrett. Men også her tapte han. Retten var samd i at manglane ved bilen var eit klart avvik. Køyretøyet har ikkje blitt brukt på nær eitt år. Sunnfjordingen nådde fram med kravet om at forhandlaren må ta bilen tilbake og betale han 149.000 kr. Bilforhandlaren må også betale 7502 kroner i erstatning til mannen, samt sakskostnadane hans på nær 40.000 kr.