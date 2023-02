Brukar dagen på å berge lastebil

Ein bilbergar har starta arbeidet med å tøme lastebilen som i morgontimane hamna i grøfta ved Svarthumle på riksveg fem mellom Førde og Florø i dag tidleg. Ingen personar kom til skade i hendinga. Politiet opplyser at det har vore glatt i omådet. Bilbergar Kjell-Ove Hornnes seier han reknar med at dagen kjem til å med til å tøme bilen for daglegvarer før dei kan sjølve bilen på vegen igjen.