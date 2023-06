Brukar 25 millionar på fleire ladarar

Fleirtalet i Vestland fylkesting løyver 25 millionar kroner på elektriske ladarar for bilar. Vedtaket inneber ei ekstraløyving på 8 millionar kroner. – Dette er pengar som vil gje god utteljing i spleiselag med private. Det ligg mange søknader inne, og til no er 17 millionar delt ut. Å auke med 8 millionar er viktig for å få fleire ladepunkt, særleg i distriktet og for å legge tilrette for store køyretøy, seier Trude Brosvik (KrF).