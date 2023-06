Brukar 25 millionar på billadarar

Gudvangen, Trengereid, Sandane, Lønningsflaten og Dale er blant stadane som no får ladestolpar for tungtransport, mens Haukeland universitetssjukehus og sjukehusa i Førde, Lærdal og på Nordfjordeid kan bygge nye lynladarar. Nokre av desse vil vere for taxiar. Vestland fylkeskommune har sett av 25 millionar kroner til føremålet.