Bruk av kniv under valdshending i Bergen

Politiet rykka natt til onsdag ut til melding om vald i ei leilegheit i Bergen. Ein mann i 30-åra blei frakta til Haukeland med ambulanse. Ein annan mann, også i 30-åra, blei arrestert for kroppsskade.

No skriv Bergens Tidende at hendinga skal ha dreie seg om vald med kniv. Politifullmektig Synne Martinussen seier til avisa at dei elles ikkje veit mykje om skadeomfanget på fornærma. Ei kvinne i 20-åra skal ha vore til stades i leilegheita og vitne til hendinga.