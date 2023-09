Brudd i sonderingene i Bergen

Det er brudd i sonderingene i Bergen, opplyser politisk rådgiver i Frp, Martin Jonsterhaug til NRK.

– Christine Meyer forhandler om et luftslott. Høyre er ikke villige til å rikke seg i bybane-saken. Den gjengen som hun nå forhandler med har ikke flertall, og Frp er nå stygt redd for at de vil forhandle med MDG i stedet, sier Frp-topp Marte Monstad.

Tidligere torsdag kunne NRK erfare at Høyre skulle samle fem borgerlige partier i ettermiddag. Like etter klokken 14.00 torsdag møttes Høyre, Frp, KrF, Venstre og Senterpartiet på Bergen Børs Hotel.