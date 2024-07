– Erfaringsmessig leverer gjerne artister litt ekstra når det er dårlig vær, sier Frank Nes.

Nes er konsertsjef og daglig leder for Bergen Live.

Han tror ikke Bruce Springsteen eller hans publikum, vil bry seg om at det under den tre timer langer konserten er meldt konstant regn.

– Vi bor i Bergen, det er ikke noe mer å si om det og regnet, sier Nes og slår fast:

– Bruce Springsteen har en fantastisk scenepersonlighet, og kommer definitivt til å gi valuta for pengene.

Konsertsjefen erkjenner at det er noe ergerlig at det har vært fint vær i dagene før konserten, og at solen er tilbake i Bergen allerede i morgen. Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

Hard konkurranse om stjernene

Dem 74 år gamle amerikaneren er i Bergen for tredje gang, for å holde sin femte konsert.

Forrige konsert er riktignok tolv år siden, påpeker konsertsjefen.

– Han var her sist i 2012. Det at han nå kommer tilbake må vi ta som et stort kompliment, sier Nes og konstaterer:

– Vi er heldige som får besøk av en artist som Springsteen. Det er mange større byer enn oss som aldri får besøk av artister av dette kaliberet.

Bruce Springsteen under forrige besøk til Bergen i 2012. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Nes forteller at det er hard konkurranse om de største artistene.

– Det er veldig stor konkurranse. Da er det helt nødvendig at vi nå har et sted som Dokken som kan ta imot opp til 45.000 publikummere.

Det er første gang i Bergens historie at én konsert rommer så mange mennesker. Nå håper Bergen Live-sjefen at det blir flere storkonserter med verdens største stjerner.

– Vi håper selvsagt på flere store stjerner, og skal gjøre en god jobb i kveld for å vise for store artister at det er verdt å komme til Bergen.

Meteorologen sier regnbygene vil være konstante. Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

Håp om opplett

Meteorolog Magni Svanevik ved Meteorologisk institutt sier det er ventet 15 millimeter nedbør i de tre timene fra konserten starter klokken 19.30.

– Regnbygene vil være ganske konstante, så her bør regnjakken nok forbli på hele konserten, sier Svanevik til NRK.

Meteorologen kan for dem som ikke er så glad i nedbør, skimte et ørlite håp.

– Det er et lite håp om at bygene gir seg mot slutten av konserten, og at publikum får noen regnfrie sanger.