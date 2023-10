Brøt seg inn i kiosk og stjal pengeskrin

Politiet fikk melding natt til onsdag fra et vaktselskap, som hadde fått alarm fra en 7/11-kiosk i Bergen sentrum. Vekter rykket ut, og politiet ble tilkalt. Politi og vekter på stedet kunne bekrefte at et pengeskrin hadde blitt stjålet fra kiosken.

– Ingen dører og vinduer var knust. Mest sannsynlig er det noen skyvedører som ikke har blitt låst, som gjerningspersonen har klart å skyve opp, sier operasjonsleder i politiet Dan Erik Johannesen.

Gjerningspersonen er mest sannsynlig fanget på video, ifølge operasjonsleder. Politiet fikk ikke tilgang til denne i natt.

Per nå er det ingen mistenkte. Politiet oppretter sak. Det er foreløpig ukjent hvor mye penger som er borte.