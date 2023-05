Brot i forhandlingane om lakseskatt

Geir Ove Ystmark, direktøt i Sjømat Norge

– Vi er glade for at KrF, Venstre, Frp og Høgre tek ansvar og seier klart frå at det ikkje er aktuelt å støtte distrikts- til regjeringa og næringsfiendtlege lakseskatt.

Regjeringa har vore tydelege på at dei har ønskt seg eit breitt politisk forlik i denne saka. Det har dei ikkje lykkast med.

Skatteforslaget er ikkje tilstrekkeleg greidd ut og det dukkar stadig opp døme som viser at regjeringa bommar grovt i påstandane og antakingane sine. Dei bomma om provenyet, dei bomma om botnfrådraget, dei lytta ikkje til dei mange kritiske innspela i høyringsrunden, og no er det tydeleg at det ikkje finst eit breitt fleirtal på Stortinget for å tappe kyst-Noreg for milliardar av kroner.