Brosvik listetopp for KrF

Nominasjonsmøtet til Vestland KrF har vedteke liste for fylkestingsvalet i 2023.

Trude Brosvik (61) frå Gulen tek attval og toppar lista for KrF. Jon Olav Økland (30) frå Bergen blir andrekandidat, Arne Normann (67) frå Vaksdal er tredjekandidat og Ragnhild Stav (34) frå Fjaler er fjerdekandidat.

– KrF har store ambisjonar for Vestlandet og det er stort å få tilliten til å leia KrF-laget inn mot neste val. KrF har ei viktig stemme i fylket, og me skal kjempa for gode mobilitetsløysingar både i byane og distriktet i fylket, seier førstekandidat Trude Brosvik, i ei pressemelding.