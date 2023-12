Britisk domstol: Prins Harry utsett for «omfattande telefonhacking»

Dommaren i Høgsteretten, Mr. Justice Fancourt, skulle fredag bestemme om 33 nyheitsartiklar inneheldt informasjon journalistane har brote lova for å få tak i.

Dette har lenge vore påstanden til hertugen av Sussex, som har kravd 4.2 millionar kroner for alvorlege brot på hans rett til privatliv.

No har høgsterettsdommaren konkludert at 15 av desse artiklane «er produkt av telefonhacking ellerandre ulovlege metodar for å innhente informasjon», ifølge BBC.

Rettsteiknar Elizabeth Cook har laga denne sketsjen av Prins Harry i vitneboksen i juni. Foto: Elizabeth Cook / AP

Harry hevdar at journalistar har tilsett privatetterforskarar for å innhente informasjon om han, noko retten ikkje har slått fast konkret.

Men dommaren sa at tidlegare MGN-sjef Sly Bailey visste at telefonhackinga gjekk føre seg og «snudde det blinde auget til», melder kringkastaren vidare.

Det betyr ein delvis siger for prinsen, som gjer at han får utbetalt 140.600 pund, eller nesten 1.9 millionar kroner, i oppreisning.

Telefonhacking og bruk av privatetterforskarar

I juni blei Harry den første britiske kongelege på over 130 år til å vitne i ein rettssal.

Han meiner at telefonsvararen hans har blitt hacka sidan han var tenåring og gjekk på Eton College.

– Eg følte at eg ikkje kunne stole på nokon. Det var ei skrekkeleg kjensle for meg, spesielt då eg var så ung, sa Harry då han gav frå seg vitnemålet.

Her feirar prinsen sin siste dag på Eton, i 2003. Dette er året retten meiner telefonhackinga starta. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Artiklane som han har fått medhald for blei skrivne frå 2003 og fram til 2011, altså frå prinsen var 19 og fram til han var 27.

Harry er ein av omtrent hundre saksøkarar som har teke avisgruppa til retten for å ha blitt utsett for ulovlege arbeidsmetodar.

Ber om kriminell etterforsking

Harry var ikkje sjølv til stades i retten fredag. Han fekk for kort varsel til å reise dit frå heimen sin i Canada, fortel forsvarsadvokatane hans.

I eit skriftleg utsegn, lest opp til pressen av advokat David Sherborne etter rettsmøtet, sa Harry at det var «ein stor dag for sanninga og for å halde folk til ansvar».

Han kom med eit kall til den britiske påtalemakta om å kriminelt etterforske avisgruppa for ulovleg innhenting av informasjon.

Advokat David Sherborne las opp Harry sin reaksjon etter sigeren i retten. Foto: HOLLIE ADAMS / Reuters

– Rettsavgjerda i dag er rettferdiggjerande og bekreftande, seier Harry i utsegna.

– Eg har blitt fortalt at ein blir brent av å drepe dragar, men i lys av dagens siger og kor viktig det er å gjere det nødvendige for å få ei fri og ærleg presse, er det ein verdig pris å betale. Oppdraget held fram.

Avisgruppa ber om orsak

MGN gir ut ei rekke kjente britiske tabloidaviser. Blant dei er Daily Mirror, Sunday Mirror og Sunday People.

Advokatane deira har til no hevda at skuldingane var «fullstendig spekulative». Men i eit offentleg utsegn skriv ein talsperson for medieselskapet:

Heile livet har prins Harry hatt eit vanskeleg forhold med den britiske pressen. Desse er nokre overskrifter frå tidleg 2010-talet. Foto: DANIEL SORABJI / AFP

– Vi ønsker velkommen denne avgjerda som kom i dag, som gir selskapet den tydelegheita det treng til å kome seg vidare frå hendingar som skjedde for mange år sidan.

– Dei gongane historiske feiltrinn blei tekne, ber vi ope om orsak for. Vi har teke fullt ansvar og betalt tilstrekkeleg kompensasjon for dette, heiter det vidare.