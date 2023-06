Bremnes-spiller med brudd i ansiktet

Spilleren på Bremnes IL som ble skadet under en hodeduell i fotballkampen mot Sandnes Ulf 2 på Bømlo mandag har fått brudd i ansiktet. Det melder klubben på sin facebook-side. Kampen ble stoppet i rundt en time i påvente av å få fraktet spilleren til sykehus. Nå melder klubben at spilleren har fått noen brudd i kinn/kinnbein(kjeve, og at han skal til Haukeland sykehus for å undersøkes nærmere og vurdere om det trengs operasjon.