Bremnes-spiller hentet av luftambulanse

Tredjedivisjonskampen mellom Bremnes IL og Sandnes Ulf 2 på Bømlo mandag kveld ble avbrutt i over et kvarter etter at en spiller på hjemmelaget pådro seg en hodeskade i en hodeduell.

Ifølge Sandnesposten ble spilleren liggende på gresset i 15 minutter før han ble hentet av luftambulanse. Både lege og brannmannskaper var da på stedet.

– Spilleren skal ha vært våken og bevisst da han ble hentet, sier daglig leder i Bremnes IL, Torbjørn Agdestein, til NRK. Agdestein var ikke selv til stede på stadion da hendelsen fant sted.

Det har ikke lyktes NRK å få kontakt med Bremnes-trener Lars-Petter Lie. Bortelaget vant til slutt kampen 3-1.