Bremangermann i Marokko: – Det er store tragediar

Jan Fredrik Fosse frå Bremanger er midt oppi det jordskjelvråka Marokko, der dødstala stig for kvart minutt. Så langt er over 800 døde etter det som er det kraftigaste jordskjelvet på over 100 år. Sjølv er Fosse i god behald, men fortel at det er store øydeleggingar i Marrakech, der han held til. Særleg gamlebyen er prega.- Der er det kaos, og ambulansar og sirener i eitt sett. Det er store tragediar. Eg tenkjer på alle som er råka, seier Fosse, som er i Marokko for å delta på reiselivsmessa Pure.

Sjølv låg han og sov då jordskjelvet råka.

– Eg vakna av ei vanvitig risting i senga og såg at tv-en og lampeskjermar stod på skakke, fortel han.

Alle på hotellet hans blei evakuerte. - Nokre hadde panikk og var redde, seier han.

Fleire sov i solsenger, medan andre reiste rett til flyplassen. Hotellet hans kom frå det utan skader, og sjølv valde han å sove på rommet sitt.

Andre kjenningar av Fosse frå Noreg opplevde at hotella deira fekk skader, men kom uskadde frå hendinga.