Bremanger vil greie ut ammoniakkfabrikk

Bremanger kommune gjennomfører verdiskapingsanalyse knytt til etablering av ammoniakkfabrikk. Det opplyser kommunen i ei pressemelding. Fortescue ønskjer å etablere produksjonsanlegg for grønt hydrogen på Holmaneset i Bremanger kommune. Bremanger kommune har i formannskapet vedteke at det blir starta ein planprosess for områderegulering av Holmaneset.