Bråtebrann tende på uthus i Fitjar

Eit uthus brann ned då ein bråtebrann kom ut av kontroll i Fitjar. Det var også meldt om at det brann i nokre telefonkablar på staden. Naudetatane er på staden og Sør-Vest politidistrikt skriv at ingen er skadd og at det ikkje er fare for spreiing.