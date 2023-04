Bråtebrann i ferd med å koma ut av kontroll på Sotra

Ein bråtebrann kan vera i ferd med å koma ut av kontroll på Sotra, melder politiet. Brannen skal vera ved Nordre Sjoarvegen nord for Liaskjeret. Personar på staden skal forsøkja å sløkkja brannen. Politi og brannvesen har rykka ut.

– Fyrste melding frå innsatsleiar er at eit område på 3-400 kvadratmeter er svidd av. Per no er ikkje bygningar truga, seier vaktkommandør Jostein Steinsland-Hauge i 110 Vest.

Brannvesenet har starta sløkkjing.