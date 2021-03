Brasiliansk virus oppdaget i Helse Bergen-området

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helse Bergen har påvist ett tilfelle av den brasilianske virusvarianten i positive koronaprøver analysert i løpet av torsdag.

Avdelingsleder Elling Ulvestad ved Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland sjukehus sier det er første gang laboratoriet har oppdaget varianten.

– Det er første gangen vi påviser dette i vår region, og muligens første gangen i Norge også.

Ulvestad sier det er sannsynlig at smitten har kommet via innreise til Norge, kanskje nylig.

Han legger til at man vet relativt lite om den brasilianske varianten i det norske samfunn.

– Det vi vet er at den er regnet for å være en variant vi bør være oppmerksom på. Det antas at den smitter lettere, slik som den engelske og sørafrikanske mutanten smitter.

LABSJEF: Elling Ulvestad leder Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland sjukehus. Dette er hvor mutasjonene oppdages. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Skal ikke gjøre folk sykere

– Den brasilianske varianten regnes ikke for å være mer sykeliggjørende, sier Ulvestad.

Ifølge laboratoriesjefen kan man ikke sammenligne de to samfunnene.

– I Brasil er livsforholdene helt annerledes enn i Norge. Å sammenligne hva som skjer i Brasil og hva som skjer i Norge kan vi ikke gjøre.

Fra før er både den engelske og den sørafrikanske varianten påvist i Helse Bergen sitt område. Fredag har helseforetaket påvist 53 nye tilfeller av den engelske mutasjonen og ett nytt tilfelle av den sørafrikanske varianten.

Ved laboratoriet i Bergen analyseres koronaprøver fra hele Vestland og deler av Rogaland.

Annerledes enn den engelske varianten

I likhet med den sørafrikanske varianten har også den brasilianske flere endringer i spike-proteinet enn den engelske. Den kan også være vanskeligere å gjenkjenne for antistoffene.

Det er foreløpig ikke tegn til at vaksinene ikke skal fungere, men endringene kan gjøre dem mindre effektive.

I februar ble en multivariant av koronaviruset påvist i Trondheim. Personen som testet positivt på korona hadde elementer av den engelske, sørafrikanske og brasilianske varianten.