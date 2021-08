Bransjen treng fleire folk: IT-ingeniør Ena (55) får ikkje jobb

– Eg går i kjellaren kvar gong eg finn ei stilling som er perfekt, så får eg ikkje jobben, seier Ena Ause (55).

I mange år har ho gjort suksess i ulike IT-jobbar sidan ho gjekk ut av ingeniørstudiet i Trondheim på byrjinga av 90-talet.

Alt frå ulike prosjektstillingar til ein fast jobb ho hadde i over ti år.

Men så snudde det for nokre år sidan.

Etter nedbemanning på den tidlegare arbeidsplassen for to år sidan, stoppa det heilt opp.

Då hadde ho passert 50, og merka at ho no fekk avslag på dei jobbane ho søkte på.

– Overkvalifisert og for dyr

Ho fekk beskjed om at ho var overkvalifisert, for dyr eller har feil erfaring.

– Det verkar som om dei vil ha yngre og nyutdanna folk, at erfaring tel mindre enn ny utdanning, seier Ause.

Førre veke skreiv NRK om IT-studenten Jonas (23) som nærmast får jobb før han er ferdig, og at bransjen treng 40.000 nye tilsette på få år.

Og seinast i dag kunne NRK fortelje at NHO spår rekordsterk vekst i norsk økonomi. Finn.no melder om ein oppgang i stillingsannonsar på hele 50 prosent hittil i år i forhold til i fjor. Og det er særleg innan industrien og IT at det er gode tider.

Skiftar ut tilsette

El og IT Forbundet viser til at når det kjem ein ny generasjon med ny kompetanse, vert det fort utskifting av tilsette som har mest erfaring med eldre system.

– Det bekymrar oss, seier forbundsleiar Jan Olav Andersen.

Han meiner dette er ein konsekvens av at bransjen ikkje har gitt tilsette jamleg fagleg påfyll.

Forbundet seier målet er å få til ei ordning med meir påfyll av kompetanse som gjer at tilsette kan stå lenge i arbeidslivet.

– Vi har eit større kompetansebehov enn det vi er i stand til å dekke, seier forbundsleiar i El og IT forbundet Jan Olav Andersen. Foto: Kristian Brustad / EL & IT Forbundet

I tillegg viser han til at IT- bransjen totalt sett treng meir arbeidskraft i framtida, og han seier ei løysing kan vere å opprette fleire studieplassar.

– Men det ikkje er nok om bransjen held fram å sløse med arbeidskrafta på denne måten.

– Ikkje gi opp

Nav ser jamleg at ein god del eldre arbeidstakarar strevar med å få jobb.

– Det er krevjande å slåst med unge med ny utdanning, men dei som er motiverte og jobbar hardt, lykkast til slutt, seier jobbspesialist i Nav Kinn, Per-Øyvind Sørbø.

Han seier at det handlar om å snakke fram seg sjølv, vise at du har mykje å bidra med, ikkje gi deg når du får eit nei og vise at du vil jobbe.

Han meiner vidare at dei veksande IT-bedriftene ofte har unge daglege leiarar, og det fører til at dei i stor grad tilset folk på eigen alder.

Likevel understrekar han at det er viktig for ein arbeidsplass å ha både eldre og yngre tilsette.

Jobbar med ei løysing

NHO si landsforeining for kunnskaps- og teknologiverksemder, Abelia, kjenner til problemstillinga.

Leiar for teknologi og digitalisering i Abelia, Kjetil Thorvik Brun, seier at behovet for fagleg påfyll i IT-bedrifter er stort, men små og mellomstore bedrifter har ikkje alltid økonomi til dette.

– Kompetanseheving er dyrt og ressurskrevjande, seier han.

Abelia jobbar difor med å få små og mellomstore bedrifter til å investere meir i kompetanseheving.

Utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget fremma eit forslag til regjeringa om dette våren 2020.

– Vi ser at det ei utvikling i at det blir meir kompetanseheving og mindre sluttpakkar, men det betyr ikkje at problemet forsvinn av den grunn, seier han.

ERFARING: Ho tenkjer ho er verdifull på arbeidsmarknaden sjølv om ho ikkje er nyutdanna. Foto: Ada Drevdal Bjøranger / NRK

Ena Ause har ikkje gitt opp å få seg jobb enno.

Ho har teke ekstra fag, nytta seg av kurs og tilbod frå Nav og Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon.

Alt dette for å gjere seg meir attraktiv på marknaden og få ny input på CV-en.