Brannvesenet:- Folk må tenke seg om

I dag startar bålforbodet som varer fram til 15. september. – Vi håper folk respekterer dette, for no er det knusktørt ute, seier Helge Lund, vaktkommandør i 110 Vest. Dei opplever at mange ringer naudnummeret 110 for å forhøyre seg om reglar om bål. Men folk må heller sjekke ut heimesidene til kommunen sin for å finne informasjon om dette. – Vi ber om forståing for at naudnummeret må vere til folk i naud, seier Lund. Den siste veka har det vore ei rekkje brannar i terrenget, og dette krev store ressursar av brannvesenet. – Folk handlar i god tru, men så kjem det litt vind og så driv det glør av garde. Folk må tenke seg om, seier Lund.